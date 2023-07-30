تفاصيل اتفاق النصر مع ساديو ماني

يترقب مشجعو العالمي إعلان نادي النصر رسميًا عن تعاقده مع نجم بايرن ميونيخ ومنتخب السنغال، ساديو ماني، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

اتفاق النصر وساديو

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت” الألمانية، فلوريان بليتنبيرغ، أن ساديو ماني يستعد لإجراء الفحص الطبي في دبي قبل التوقيع لنادي النصر، مشيرًا إلى أنه ربما يخضع للفحوصات، يوم غد الاثنين.

وأشار فلوريان بليتنبيرغ عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن النصر عرض على ساديو ماني توقيع عقد حتى عام 2027، ولكن المفاوضات النهائية بشأن مدة التعاقد لازالت جارية حتى الآن.

وأوضح أن قائد منتخب السنغال سيحصل على راتب يتجاوز حاجز الـ40 مليون يورو صافي في الموسم الرياضي الواحد، فيما ستكون قيمة الصفقة لبايرن ميونيخ أقل من 30 مليون يورو مع الإضافات، مؤكدًا أن ساديو ودع البافاري اليوم.

ساديو ماني في قائمة النصر

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي النصر وضع اسم ساديو ماني في قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على أن يلتحق بالمعسكر بعد توقيعه رسميًا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية، بمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ويستعد لمواجهة الاتحاد المنستيري غدًا.