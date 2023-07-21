تفاصيل العرض السعودي لـ لاوتارو مارتينيز

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، باهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي، من أجل الانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضًا سعوديًا

وأشار الصحافي سيزار لويس ميرلو، إلى أن وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، يمتلك بالفعل عرضًا مميزًا من دوري روشن السعودي؛ سيجعله ضمن أعلى اللاعبين رواتب في العالم.

ولفت عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن العرض الذي تلقاه لاوتارو مارتينيز لمدة 4 سنوات، وسيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ60 مليون يورو، إلا أنه لم يكشف عن اسم النادي الذي يرغب في ضمه.

وأوضح أن مارتينيز لم يعط الضوء الأخضر حتى الآن، من أجل الموافقة على العرض، لذلك لم يدخل النادي السعودي في مفاوضات مع إدارة إنتر ميلان بخصوص التعاقد معه اللاعب الأرجنتيني.

وتألق لاوتارو مارتينيز خلال منافسات الموسم الرياضي المنقضي، حيث توج مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بلقب كأس العالم 2022، ووصل مع إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن خسر أمام مانشستر سيتي.

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت فترة الانتقالات الحالية انضمام العديد من الصفقات العالمية إلى دوري روشن السعودي، وفي مقدمتهم، الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي إلى الاتحاد، مارسيلو بروزوفيتش للنصر، وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز للهلال، وإدوارد ميندي وفيرمينيو للأهلي.