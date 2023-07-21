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تفاصيل العرض السعودي لـ لاوتارو مارتينيز

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
تفاصيل العرض السعودي لـ لاوتارو مارتينيز
المواطن - فريق التحرير

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يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، باهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي، من أجل الانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضًا سعوديًا

وأشار الصحافي سيزار لويس ميرلو، إلى أن وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، يمتلك بالفعل عرضًا مميزًا من دوري روشن السعودي؛ سيجعله ضمن أعلى اللاعبين رواتب في العالم.

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طرف إصبع داخل رسالة وردت إلى الإليزيه

طرف إصبع داخل رسالة وردت إلى الإليزيه

ولفت عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن العرض الذي تلقاه لاوتارو مارتينيز لمدة 4 سنوات، وسيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ60 مليون يورو، إلا أنه لم يكشف عن اسم النادي الذي يرغب في ضمه.

لاوتارو مارتينيز
مارتينيز – المصدر @Inter_en

وأوضح أن مارتينيز لم يعط الضوء الأخضر حتى الآن، من أجل الموافقة على العرض، لذلك لم يدخل النادي السعودي في مفاوضات مع إدارة إنتر ميلان بخصوص التعاقد معه اللاعب الأرجنتيني.

وتألق لاوتارو مارتينيز خلال منافسات الموسم الرياضي المنقضي، حيث توج مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بلقب كأس العالم 2022، ووصل مع إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن خسر أمام مانشستر سيتي.

لاوتارو مارتينيز
مارتينيز

صفقات عالمية بدوري روشن

وشهدت فترة الانتقالات الحالية انضمام العديد من الصفقات العالمية إلى دوري روشن السعودي، وفي مقدمتهم، الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي إلى الاتحاد، مارسيلو بروزوفيتش للنصر، وكاليدو كوليبالي وروبن نيفيز للهلال، وإدوارد ميندي وفيرمينيو للأهلي.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

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