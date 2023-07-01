تفاصيل المخطط الزمني واستعدادات الحج لعام 1445هـ

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أعلنت وزارة الحج والعمرة تفاصيل استعدادات حجّ 1445هـ، التي أعلن عنها معالي وزير الحجّ والعمرة د. توفيق الربيعة خلال حفل “ختامه مسك”.
ولأوّل مرّة في تاريخ الوزارة وتنظيم الحجّ، أعلن معالي وزير الحج والعمرة د. توفيق بن فوزان الربيعة تسليم وثيقة الترتيبات الأولية لحج 1445هـ إلى مكاتب شؤون الحجّاج متضمنة المخطط الزمني التالي:
يذكر أنه بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق ، يتجه حجاج بيت الله الحرام، بعد زوال شمس السبت، إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، وهو آخر ركن للحج بالمشاعر المقدسة.
وفي اليوم الثالث من أيام التشريق، الموافق 13 ذي الحجة، يرمي الحاج الجمرات الثلاث كما فعل في اليومين السابقين، ثم يغادر منى إلى مكة المكرمة ويطوف حول البيت العتيق للوداع ليكون آخر عهده به بعد انتهاء المناسك.
ويأتي ذلك بعدما أنهى آلاف الحجاج من المتعجلين يوم أمس الجمعة رمي الجمرات الثلاث وطواف الوداع، وسط إجراءات صحية واحترازية أشرفت عليها عدة جهات معنية.