تفاصيل صفقة انتقال مالكوم للهلال

اقترب نادي الهلال من الإعلان بشكل رسمي عن تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت بطرسبرغ الروسي، البرازيلي مالكوم؛ لتدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يحسم الصفقة

وأشارت شبكة ريفيلو الإسبانية، اليوم الأحد، إلى أن نادي الهلال اتفق مع إدارة زينيت على ضم مالكوم، مقابل 45 مليون يورو كمبلغ أساسي للصفقة، بجانب إضافات وحوافز تصل إلى 15 مليون يورو، ليكون إجمالي الصفقة 60 مليون يورو.

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا، أن نادي الهلال توصل لاتفاق كامل مع النجم البرازيلي؛ للانضمام إلى صفوفه هذا الصيف، قبل أن تدخل في مفاوضات مع إدارة زينيت لحسم الصفقة، ثم الخضوع للفحص الطبي.

مسيرة مميزة لمالكوم

وخطف مالكوم الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زينيت بطرسبورغ في الموسم الرياضي الماضي، حيث شارك في 27 مباراة بالدوري الروسي، وساهم في تسجيل 30 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 23 مرة وصنع 7 آخرين.

ويملك النجم البرازيلي مسيرة مميزة، حيث تألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوردو الفرنسي، وكان محط الأنظار في عام 2018، ودخل روما الإيطالي وبرشلونة الإسباني في صراع لضمه، قبل أن يحسم البارشا الصفقة.

وخاض مالكوم، 24 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين، قبل أن يُغادر صفوفه إلى الدوري الروسي في موسم 2019، في صفقة وصلت إلى 40 مليون يورو، بجانب 5 ملايين أخرى.