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تفاصيل صفقة لوكاس هيرنانديز بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
تفاصيل صفقة لوكاس هيرنانديز بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأحد عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي لوكاس هيرنانديز نجم فريق بايرن ميونخ الألماني السابق ولمدة 5 سنوات.

ورحل هيرنانديز صاحب الـ 26 عامًا عن بايرن ميونخ ومنضمًا لفريق باريس سان جيرمان رغم تبقي موسم واحد في عقده مع البايرن، حيث نجحت إدارة البايرن في بيعه بنصف ثمنه الذي تم شراؤه به من قبل إدارة البايرن من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في عام 2019.

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سعر صفقة لوكاس هيرنانديز

وكان هيرنانديز انضم إلى بايرن ميونخ في عام 2019 من أتلتيكو مدريد مقابل 80 مليون يورو، ليتم بيعه إلى باريس سان جيرمان بعد 4 سنوات مقابل 45 مليون يورو.

لوكاس هيرنانديز - 2 - باريس سان جيرمان

وعانى هيرنانديز من كثرة الإصابات مع فريق بايرن ميونخ حيث خاض مع الفريق 107 مباراة في جميع المسابقات وفاز بـ 10 ألقاب مع بايرن ميونخ وهم ” الدوري الألماني 4 مرات، كأس ألمانيا مرة واحدة، كأس السوبر الألماني مرتين، دوري أبطال أوروبا مرة، كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، كأس العالم للأندية مرة واحدة”.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان نجح حتى الآن في ضم خمس صفقات في صيف 2023 وهم ” الإسباني ماركو أسينسيو والسلوفاكي سكرينيار من إنتر ميلان ومانويل أوجارتي وكانجين لي ثم لوكاس هيرنانديز.

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