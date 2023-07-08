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تفاصيل عرض الأهلي لـ دييغو سيميوني

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ مساءً
تفاصيل عرض الأهلي لـ دييغو سيميوني
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة النادي الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، ليرتبط اسمها بمدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو سيميوني.

الأهلي يفاوض دييغو سيميوني

وأكد الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم السبت، أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع دييغو سيموني، حيث عرض عليه توقيع عقد لمدة موسمين، مقابل 40 مليون يورو في العام الواحد.

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دييغو سيميوني
سيميوني – المصدر madriduniversal

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية، قد أكدت بالأمس أن النادي الأهلي بدأ قبل أسابيع في مرحلة جس النبض مع دييغو سيميوني، لمعرفة موقفه من مغادرة أتلتيكو مدريد، وإقناعه بقبول العرض الذي سيجعله الأعلى في دوري روشن السعودي.

ويرتبط المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني صاحب الـ53 عامًا، بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي المقبل، وتحديدًا في يونيو 2024.

دييغو سيميوني
سيميوني – المصدر espn

الأهلي يُدعم صفوفه

وتعمل إدارة النادي الأهلي على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، للتألق في الموسم الرياضي الجديد، بعدما قضى الموسم الماضي في دوري يلو للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع صفقتين عالميتين هذا الصيف، حيث ضم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي ومنتخب السنغال، إدوارد ميندي، ونجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو.

فيرمينو
فيرمينو بعد التوقيع للأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

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