تفاصيل عرض الأهلي لـ ساديو ماني

تعمل إدارة النادي الأهلي على حسم صفقة انتقال نجم بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب السنغال، ساديو ماني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مفاوضات الأهلي مع ساديو ماني

وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية أن هناك أكثر من ناد سعودي يرغب في ضم ساديو ماني، إلا أن النادي الأهلي يصر على حسم الصفقة، حتى يجتمع النجم السنغالي مع زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو مجددًا.

وأكد الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ساديو ماني بات قريبًا من الانتقال إلى الأهلي، حيث جهز عقدًا له حتى عام 2026 مقابل 20 مليون يورو في العام.

وفي السياق ذاته، أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر “تويتر”، أن الأهلي سيُقدم عرضًا للنجم السنغالي يمتد لـ3 مواسم، مشددًا على أن الراقي يتصدر قائمة الأندية التي ترغب في ضمه.

وانضم ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.

فيرمينو ينضم للأهلي

وكان النادي الأهلي قد أعلن بالأمس عن تعاقده رسميًا مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية التي خضع لها.