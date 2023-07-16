تفاصيل عرض النصر لضم ساديو ماني لـ3 مواسم

دخلت إدارة نادي النصر في مفاوضات لضم نجم بايرن ميونيخ الألماني والمنتخب السنغالي، ساديو ماني، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم هذا الصيف.

تفاصيل عرض النصر لساديو ماني

وأكد الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن ساديو ماني ليس في خطط بايرن ميونيخ بالموسم الجديد، واقترب من مغادرة صفوفه هذا الصيف.

وأشار نيكولو شيرا، إلى أن نادي النصر دخل في مفاوضات جادة لحسم الصفقة، مؤكدًا أن الإدارة عرضت على ساديو ماني توقيع عقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، على أن يحصل على راتب يُقدر بـ25 مليون يورو في الموسم.

وتأمل الإدارة النصراوية في حسم صفقة ماني سريعًا، من أجل الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم في جولته باليابان، والمشاركة في مواجهتي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، استعدادًا للموسم الجديد.

صعوبة حسم الأهلي للصفقة

وجاء اهتمام النصر بالتعاقد مع ساديو ماني بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الأهلي، ولكن أكدت تقارير أن العالمي كان صاحب الأسبقية في التفاوض مع البايرن واللاعب، إلا أن حل مجالس الإدارات والانتخابات أجل حسم الصفقة.

وكان ماني قد إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.