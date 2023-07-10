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تفاصيل عرض الهلال لـ سافيتش

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
تفاصيل عرض الهلال لـ سافيتش
المواطن - فريق التحرير

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يواصل نادي الهلال، محاولاته لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو، الصربي ميلينكوفيتش سافيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال ينتظر رد سافيتش

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن الهلال قدم عرضًا جديدًا وضخمًا لنادي لاتسيو؛ وصل إلى 40 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات سافيتش.

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سافيتش
النجم الصربي

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن نادي الهلال يسعى للحصول على توقيع سافتيش لمدة 3 مواسم، مؤكدًا أن الصفقة الآن متوقفة على رغبة اللاعب، حيث إنه لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن.

وفي حالة ضم النجم الصربي سيكون ثالث صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضم نجم تشيلسي ومنتخب السنغال، كاليدو كوليبالي، ونجم وولفرهامبتون، البرتغالي روبن نيفيز.

سافيتش
اللاعب الصربي

التألق مع لاتسيو

وكان اللاعب الصربي صاحب الـ28 عامًا، قد انتقل إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في عام 2015، قادمًا من صفوف جينك، وينتهي تعاقده بنهاية منافسات الموسم الرياضي المقبل، لذلك ترغب الإدارة في بيع عقده خوفًا من رحيله بالمجان.

وشارك سافيتش مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو في 47 مباراة بالموسم الماضي، وساهم في تسجيل 19 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 11 مرة، وقدم 8 تمريرات حاسمة، وتوج معه بلقب كأس إيطاليا موسم 2018\ 2019.

سافيتش
النجم الصربي – المصدر @RudyGaletti

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