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بعد الانضمام له حتى عام 2025

تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٥ مساءً
تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي
المواطن - فريق التحرير

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وقع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على عقد الانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت صحيفة Marca الإسبانية عن تفاصيل عقد ميسي مع الفريق الأمريكي حيث سيتقاضى سنويًا من 50 إلى 60 مليون دولار أمريكي مع الحصول على نسبة من بعض شركات الرعاية للنادي مما يجعل راتبه السنوي يصل إلى 100 مليون دولار.

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وتمنح رابطة الدوري الأمريكي كل نادٍ الحق في منح عقد خاص لـ 3 من لاعبي الفريق بجانب أن الحد الأقصى للرواتب في الدوري الأمريكي هو مليون ونصف المليون دولار سنويًا.

وفي وقت سابق، كان النجم الأرجنتيني أوضح أنه متحمس للغاية لخوض تجربة اللعب في الدوري الأمريكي.

تعليق ميسي بعد الانضمام لـ إنتر ميامي

وعلق ميسي قائلًا “متحمس للغاية لبدء الخطوة التالية في مسيرتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي، وفي الولايات المتحدة”.

ميسي مع إنتر ميامي
ميسي – المصدر @InterMiamiCF

وتابع نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق: “إنها فرصة رائعة، سنواصل معًا بناء هذا المشروع الجميل.. الفكرة هي أن نعمل سويًا لتحقيق أهدافنا، ومتشوق للغاية للبدء في المساعدة هنا”.

وسينتهي عقد ليونيل ميسي مع الفريق الأمريكي بنهاية منافسات موسم 2025 من الدوري الأمريكي لكرة القدم، أي أنه سيستمر في صفوفه لمدة عامين ونصف، حيث إن نصف موسم 2023 قد تم لعبه بالفعل.

 

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