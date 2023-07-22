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سيتم العمل به بداية من موسم 2024/2025

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم

السبت ٢٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
المواطن - فريق التحرير

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عقدت لجنة المسابقات في اتحاد القدم السعودي بالتعاون مع الإدارة الفنية وإدارة المنتخبات السنية، ورشة عمل مع الأندية عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية الذي أعدته الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي، والذي سيتم العمل به في الموسم الرياضي بعد المقبل 2024 – 2025.

تفاصيل المشروع

ويستهدف المشروع تطوير مسابقات الفئات السنية، حيث يتضمن زيادة عدد الأندية في دوريات الدرجة الأولى تحت 18 عامًا، وتحت 17 عامًا لتصبح 18 فريقًا لكل منهما بداية من موسم 2024 – 2025، كما تم استحداث مسابقتي الدوري الممتاز والدرجة الأولى للفئة العمرية تحت 16 عامًا، وزيادة فرق الدوري الممتاز تحت 15 عامًا مع استحداث دوري الدرجة الأولى تحت 15 عامًا، بمشاركة 18 فريقًا في كل منها.

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واعتمد المشروع تحول الدوري السعودي للبراعم تحت 13 عامًا إلى بطولات للمناطق بدءًا من 11 حتى 14 عامًا، كما تم اعتماد مهرجانات تبدأ من سن 7 سنوات وحتى 10 سنوات.

استمرارية لمدة 10 سنوات

كما يشمل البرنامج تحديثًا لعدد الأندية الصاعدة والهابطة في دوريات الفئات السنية للموسم المقبل، وكذلك تحديد أعمار اللاعبين لهذه البطولات انطلاقًا من موسم 2024 – 2025 حتى موسم 2033 – 2034.

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