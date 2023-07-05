Icon

استمرار الدعم الإضافي لحساب المواطن حتى دفعة يوليو Icon الأحساء والدمام تسجلان أعلى حرارة بـ 46 مئوية Icon الاتفاق يستهدف ضم ألفارو موراتا Icon تحذير من استخدام الهواتف أثناء هطول الأمطار Icon صالح العمري: تفاجأت بمطالب أبها المُبالغ فيها لرحيلي Icon الأسهم السعودية تتراجع عند مستوى 11591.55 نقطة Icon تفاصيل وظائف المؤسسة العامة للري Icon جمال وادي لجب بعد تدفق الشلالات وسط الخضرة Icon أنشيلوتي سيقود منتخب البرازيل في يونيو 2024 Icon أرقام مميزة لـ فيرمينو قبل الانتقال للأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم
لا يشترط الخبرة

تفاصيل وظائف المؤسسة العامة للري

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
تفاصيل وظائف المؤسسة العامة للري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بدأت المؤسسة العامة للري في استقبال الطلبات المقدمة لشغل 21 وظيفة شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات، مؤكدة أنه لا يشترط الخبرة.

وظائف المؤسسة العامة للري

وحول المسميات الوظيفية:

قد يهمّك أيضاً
تأهيل 2000 مسعف لقوات الطوارئ لدعم الخدمات الصحية في موسم الحج

تأهيل 2000 مسعف لقوات الطوارئ لدعم الخدمات الصحية في موسم الحج

الجماهير تترقب وجهة ويلفريد زاها

الجماهير تترقب وجهة ويلفريد زاها

مسؤول استمرارية الأعمال.
مسؤول التزام.
محلل التحصين السيبراني.
محلل عمليات الأمن السيبراني.
محلل حوكمة ومخاطر وامتثال.
منسق مشروع.
محلل أعمال تقنية المعلومات.
مشغل تطبيقات.
محلل أنظمة تحكم.
محلل سياسات وتعرفة.
محلل نظم معلومات جغرافية.
مخطط الاستثمارات والخدمات.
محلل أداء.
محلل تخطيط الموارد البشرية.
مسؤول توظيف.
مسؤول رواتب.
مسؤول مشتريات ومناقصات.
محلل تخطيط المشاريع والتقارير.
محلل استهلاك مياه.
مشرف عمليات توزيع.
مشرف عمليات مصارف.

التخصصات المتاحة:

وقالت المؤسسة العامة للري إن التخصصات تشمل ما يلي:

إدارة الأعمال.
نظم المعلومات الإدارية.
إدارة الجودة.
علوم الحاسب.
الهندسة الميكانيكية.
الهندسة الكهربائية.
هندسة المباني.
الهندسة الصناعية.
الهندسة المعمارية.
هندسة تصميم.
الهندسة المدنية.
هندسة الحاسب.
هندسة الإلكترونيات والتحكم.
الاقتصاد.
المالية.
المحاسبة.
التسويق.
الموارد البشرية.
إدارة سلاسل الإمداد.
العلوم البيئية.
الإحصاء.
العلوم الزراعية.
العلوم البيئية.
أو ما يعادلها.

طريقة التقديم

وأوضحت المؤسسة العامة للري أن التقديم مُتاح الآن حتى يوم الثلاثاء 1444/12/23هـ الموافق 2023/07/11م على الرابط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى
السعودية اليوم

مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام...

السعودية اليوم
تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر
الرياضة

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان...

الرياضة
سماحة المفتي: مناسك الحج موطن ذكر وعبادة فعظموا حرمات الله وشعائره
أخبار رئيسية

سماحة المفتي: مناسك الحج موطن ذكر وعبادة...

أخبار رئيسية
فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على الهواء مباشرة
السعودية اليوم

فيصل بن هذال يعاتب قناة العربية على...

السعودية اليوم
القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة وذخيرة بعسير
أخبار أمنية

القبض على 3 مروجين للمخدرات بحوزتهم أسلحة...

أخبار أمنية
تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة للمتدربين
السعودية اليوم

تقنية رفحاء تفتح التسجيل في البرامج المساندة...

السعودية اليوم
ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح
آخر الاخبار

ليفربول في ورطة بسبب محمد صلاح

آخر الاخبار
رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال
آخر الاخبار

رافا سيلفا يُفكر في عرض الهلال

آخر الاخبار