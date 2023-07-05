تفاصيل وظائف المؤسسة العامة للري

بدأت المؤسسة العامة للري في استقبال الطلبات المقدمة لشغل 21 وظيفة شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات، مؤكدة أنه لا يشترط الخبرة.

وظائف المؤسسة العامة للري

وحول المسميات الوظيفية:

مسؤول استمرارية الأعمال.

مسؤول التزام.

محلل التحصين السيبراني.

محلل عمليات الأمن السيبراني.

محلل حوكمة ومخاطر وامتثال.

منسق مشروع.

محلل أعمال تقنية المعلومات.

مشغل تطبيقات.

محلل أنظمة تحكم.

محلل سياسات وتعرفة.

محلل نظم معلومات جغرافية.

مخطط الاستثمارات والخدمات.

محلل أداء.

محلل تخطيط الموارد البشرية.

مسؤول توظيف.

مسؤول رواتب.

مسؤول مشتريات ومناقصات.

محلل تخطيط المشاريع والتقارير.

محلل استهلاك مياه.

مشرف عمليات توزيع.

مشرف عمليات مصارف.

التخصصات المتاحة:

وقالت المؤسسة العامة للري إن التخصصات تشمل ما يلي:

إدارة الأعمال.

نظم المعلومات الإدارية.

إدارة الجودة.

علوم الحاسب.

الهندسة الميكانيكية.

الهندسة الكهربائية.

هندسة المباني.

الهندسة الصناعية.

الهندسة المعمارية.

هندسة تصميم.

الهندسة المدنية.

هندسة الحاسب.

هندسة الإلكترونيات والتحكم.

الاقتصاد.

المالية.

المحاسبة.

التسويق.

الموارد البشرية.

إدارة سلاسل الإمداد.

العلوم البيئية.

الإحصاء.

العلوم الزراعية.

العلوم البيئية.

أو ما يعادلها.

طريقة التقديم

وأوضحت المؤسسة العامة للري أن التقديم مُتاح الآن حتى يوم الثلاثاء 1444/12/23هـ الموافق 2023/07/11م على الرابط.