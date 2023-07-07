تفاصيل وظائف الهيئة الملكية بالجبيل براتب يصل 9 آلاف ريال

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تعتبر وظائف الهيئة الملكية بالجبيل من الوظائف المتميزة سواء على صعيد التنوع والشمول للعديد من القطاعات أو على صعيد المزايا التي يحصل عليها منسوبو الهيئة.
ومؤخرًا أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر (13) وظيفة إدارية وفنية وهندسية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة.
وقالت الهيئة إن المسميات الوظيفية المتاحة على النحو التالي:
ولفتت الهيئة إلى أن التقديم متاح لخريجي الدبلوم والمؤهلات الجامعية مشيرة إلى أن الرواتب الإجمالية تتراوح من 5,500 إلى 9,000 حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.
ولفتت إلى أنه للتقديم عبر الرابط.