تفاصيل وظائف الهيئة الملكية بالجبيل براتب يصل 9 آلاف ريال

تعتبر وظائف الهيئة الملكية بالجبيل من الوظائف المتميزة سواء على صعيد التنوع والشمول للعديد من القطاعات أو على صعيد المزايا التي يحصل عليها منسوبو الهيئة.

وظائف الهيئة الملكية بالجبيل

ومؤخرًا أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر (13) وظيفة إدارية وفنية وهندسية لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة.

المسميات الوظيفية

وقالت الهيئة إن المسميات الوظيفية المتاحة على النحو التالي:

فني معدات (عدد 2)

مهندس شبكات (عدد 1)

فني الدائرة التلفزيونية (عدد 2)

فني تقنية المعلومات (عدد 2)

مهندس شراء وتوريد مواد (عدد 1)

أخصائي اختبار اختراقات (عدد 1 – للجنسين)

أخصائي إدارة مشاريع (عدد 1 – للجنسين)

منسق إدارة المشاريع (عدد 1 – للجنسين)

كاتب مستندات ومكتبة تقنية المعلومات (عدد 1 – للجنسين)

المؤهلات والراوتب

ولفتت الهيئة إلى أن التقديم متاح لخريجي الدبلوم والمؤهلات الجامعية مشيرة إلى أن الرواتب الإجمالية تتراوح من 5,500 إلى 9,000 حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.

ولفتت إلى أنه للتقديم عبر الرابط.