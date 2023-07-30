تفاصيل مأساوية.. وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة أثناء نومهم جراء حريق بالأحساء

كشف فؤاد عبدالمجيد مالك المنزل الذي توفي فيه 4 أطفال جراء حريق شب في بيتهم الواقع بمدينة العمران بالأحساء، أنه شعر بصدمة بالغة جراء هذا الحادث، موضحًا أن الأب مستأجر المنزل وهو مدرب المبارزة في نادي العدالة الوطني علي بن إبراهيم العبيد لم يكن في المنزل والأطفال توفوا مختنقين بالدخان.

تفاصيل الحادث

وقال عبدالمجيد في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن أحد الأشخاص أبلغهم بوجود دخان في المنزل، ليتصل على الفور بالأب الذي وجده في الخارج، ليستعجله على الفور بالحضور لوجود دخان في المنزل.

وأضاف أن الأب حاول يفتح الباب لإنقاذ أطفاله، لكن لم يستطع الدخول بسبب انتشار الحريق الذي استغرق مدة ربما تكون 40 دقيقة، فيما نجح الدفاع المدني في الدخول بأسرع وقت وأخرجوا الأطفال لكن مختنقين بدون إصابة أو جروح.

تماس كهربائي

يذكر أن الحريق قد بدأ من الدور الأرضي ثم امتد للطابق الثاني، ليتوفى كل من (هبة 10 سنوات، وحسين 9 سنوات، وليان سنتين، ورهف سنة)، ما أسفر عن وفاتهم، وقد بدأ الحريق

وقال والد الأطفال لـ”العربية” إن الحريق كان بسبب تماس كهربائي في الدور الأول، وتسبب الحريق باختناق الأطفال خلال نومهم، مضيفًا: “هي إرادة الله في هذا المصاب وليس أمامنا سوى الصبر والاحتساب”.