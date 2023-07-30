Icon

تفاصيل مأساوية.. وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة أثناء نومهم جراء حريق بالأحساء Icon فيرمين لوبيز عن التألق بالكلاسيكو: أعيش حلمًا Icon جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الأولى للمقبولين لعام 1445 Icon فوز أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي وديًا Icon السعودية أخذت على عاتقها مكافحة جريمة الاتجار بالبشر Icon فوز ليفربول ضد ليستر سيتي برباعية Icon الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد السد Icon تكليف أنس الغامدي متحدثًا لوكالة شؤون المسجد النبوي Icon أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة Icon تفاصيل اتفاق النصر مع ساديو ماني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لم يكن في المنزل والأطفال توفوا مختنقين

تفاصيل مأساوية.. وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة أثناء نومهم جراء حريق بالأحساء

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
تفاصيل مأساوية.. وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة أثناء نومهم جراء حريق بالأحساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف فؤاد عبدالمجيد مالك المنزل الذي توفي فيه 4 أطفال جراء حريق شب في بيتهم الواقع بمدينة العمران بالأحساء، أنه شعر بصدمة بالغة جراء هذا الحادث، موضحًا أن الأب مستأجر المنزل وهو مدرب المبارزة في نادي العدالة الوطني علي بن إبراهيم العبيد لم يكن في المنزل والأطفال توفوا مختنقين بالدخان.

تفاصيل الحادث

وقال عبدالمجيد في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن أحد الأشخاص أبلغهم بوجود دخان في المنزل، ليتصل على الفور بالأب الذي وجده في الخارج، ليستعجله على الفور بالحضور لوجود دخان في المنزل.

قد يهمّك أيضاً
تجربة مشوقة للأهالي والزوار بحديقة الألعاب المائية بجدة

تجربة مشوقة للأهالي والزوار بحديقة الألعاب المائية بجدة

انفجار شرايين سجين مصري قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه

انفجار شرايين سجين مصري قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه

وأضاف أن الأب حاول يفتح الباب لإنقاذ أطفاله، لكن لم يستطع الدخول بسبب انتشار الحريق الذي استغرق مدة ربما تكون 40 دقيقة، فيما نجح الدفاع المدني في الدخول بأسرع وقت وأخرجوا الأطفال لكن مختنقين بدون إصابة أو جروح.

تماس كهربائي

يذكر أن الحريق قد بدأ من الدور الأرضي ثم امتد للطابق الثاني، ليتوفى كل من (هبة 10 سنوات، وحسين 9 سنوات، وليان سنتين، ورهف سنة)، ما أسفر عن وفاتهم، وقد بدأ الحريق

وقال والد الأطفال لـ”العربية” إن الحريق كان بسبب تماس كهربائي في الدور الأول، وتسبب الحريق باختناق الأطفال خلال نومهم، مضيفًا: “هي إرادة الله في هذا المصاب وليس أمامنا سوى الصبر والاحتساب”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم