تفاصيل مأساوية.. وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة أثناء نومهم جراء حريق بالأحساء فيرمين لوبيز عن التألق بالكلاسيكو: أعيش حلمًا جامعة الملك فيصل تعلن نتائج الدفعة الأولى للمقبولين لعام 1445 فوز أتلتيكو مدريد ضد مان سيتي وديًا السعودية أخذت على عاتقها مكافحة جريمة الاتجار بالبشر فوز ليفربول ضد ليستر سيتي برباعية الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد السد تكليف أنس الغامدي متحدثًا لوكالة شؤون المسجد النبوي أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة تفاصيل اتفاق النصر مع ساديو ماني
كشف فؤاد عبدالمجيد مالك المنزل الذي توفي فيه 4 أطفال جراء حريق شب في بيتهم الواقع بمدينة العمران بالأحساء، أنه شعر بصدمة بالغة جراء هذا الحادث، موضحًا أن الأب مستأجر المنزل وهو مدرب المبارزة في نادي العدالة الوطني علي بن إبراهيم العبيد لم يكن في المنزل والأطفال توفوا مختنقين بالدخان.
وقال عبدالمجيد في تصريحات لقناة “الإخبارية”، إن أحد الأشخاص أبلغهم بوجود دخان في المنزل، ليتصل على الفور بالأب الذي وجده في الخارج، ليستعجله على الفور بالحضور لوجود دخان في المنزل.
وأضاف أن الأب حاول يفتح الباب لإنقاذ أطفاله، لكن لم يستطع الدخول بسبب انتشار الحريق الذي استغرق مدة ربما تكون 40 دقيقة، فيما نجح الدفاع المدني في الدخول بأسرع وقت وأخرجوا الأطفال لكن مختنقين بدون إصابة أو جروح.
يذكر أن الحريق قد بدأ من الدور الأرضي ثم امتد للطابق الثاني، ليتوفى كل من (هبة 10 سنوات، وحسين 9 سنوات، وليان سنتين، ورهف سنة)، ما أسفر عن وفاتهم، وقد بدأ الحريق
وقال والد الأطفال لـ”العربية” إن الحريق كان بسبب تماس كهربائي في الدور الأول، وتسبب الحريق باختناق الأطفال خلال نومهم، مضيفًا: “هي إرادة الله في هذا المصاب وليس أمامنا سوى الصبر والاحتساب”.
فيديو | الأحساء.. وفاة 4 أطفال جراء حريق في منزلهم
مالك المنزل لـ #الإخبارية: الأب لم يكن في المنزل والأطفال توفوا مختنقين بدخان الحريق #نشرة_النهار pic.twitter.com/P1zkOxYnu0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 30, 2023