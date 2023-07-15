تفاصيل وموعد قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين والقناة الناقلة

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أن قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2023/2024 سوف تقام مساء الأربعاء المقبل.

وكشف حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر “تويتر: أن القرعة ستنطلق في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة وسوف تُنقل على قناة SSC.

قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين

وتُقام البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث سيشارك 32 فريقًا تم تقسيمهم إلى مستويين.

ويتواجد في المستوى الأول أندية ” الاتحاد، النصر، الهلال، الشباب، التعاون، الفتح، الاتفاق، ضمك، الطائي، الرائد، الفيحاء، أبها، الوحدة، الخليج، الأهلي والحزم”.

وفي المستوى الثاني يتواجد أندية ” الأخدود، الرياض، العدالة، الباطن، الفيصلي، العربي، الخلود، هجر، أحد، الجبلين، القادسية، العروبة، القيصومة، العين، جدة والنجمة”، حيث تم اختيار بقية أندية دوري يلو في الموسم الماضي، والأندية الهابطة من دوري روشن بعد نهاية موسم 2022/2023 بجانب بطل دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الهلال كان فاز بلقب كأس الملك يوم 12 مايو الماضي على حساب نادي الوحدة.