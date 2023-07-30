تفجير انتحاري يقتل 40 شخصًا بباكستان

كشفت وسائل إعلام محلية عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا وإصابة أكثر من 130، في تفجير انتحاري وقع أثناء تجمع سياسي بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، الأحد.

تفجير انتحاري

وأفاد قائد الشرطة، بأن الانفجار الذي وقع في تجمع لحزب جمعية علماء الإسلام المعروف بصلاته بالإسلام السياسي، في منطقة باجور، كان “انتحاريًا”.

واسترسل الشرطي نظير خان: “نظمت جمعية علماء الإسلام تجمعًا للعمال في بلدة خار في باجور، قتل فيه 40 شخصًا وأصيب أكثر من 130، وفقًا لرويترز.

وأردف نظير خان، أن حالة الطوارئ أُعلنت في مستشفيات باجور والمناطق المجاورة، حيث نقل معظم المصابين.

انهيار وقف إطلاق النار

وتشهد باكستان تصاعدًا للهجمات التي يشنها متشددون منذ العام الماضي، عندما انهار وقف لإطلاق النار بين حركة طالبان الباكستانية وإسلام أباد.

واستهدفت معظم الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة، قوات ومنشآت أمنية، لا تجمعات سياسية.

وتعد حركة طالبان الباكستانية موالية لحركة طالبان في أفغانستان، لكنها ليست جزءًا منها.

وتقول قوات الأمن إن لدى طالبان الباكستانية ملاذات آمنة في أفغانستان، وهو ما تنفيه حكومة طالبان هناك.

وأدانت الحكومة الأفغانية الانفجار في بيان صادر عن المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد.

وليست حركة طالبان الباكستانية، الجماعة المتشددة الوحيدة التي نفذت هجمات في المنطقة، إذ يفعل ذلك أيضا فرع محلي من تنظيم “داعش”.