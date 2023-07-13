تفش جديد لـ الحمى النزفية بالعراق

تفشٍّ جديد لـ الحمى النزفية بالعراق يهدد الصحة العامة والثروة الحيوانية، دفع الحكومة لقرار بعقد دوريًا لاجتماعات لجنة تضمّنت خبراء محليين ودوليين لمحاصرة المرض، بعد ارتفاع الإصابات إلى 377 حالة.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن “وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، ترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للسيطرة على الحمى النزفية، بحضور مسؤولين من وزارات الصحة والبيئة والإسكان والبلديات والداخلية وجهاز الأمن الوطني والجهات السيادية المعنية، إضافة لممثل عن منظمة الصحة العالمية في العراق”.

الحمى النزفية

تعد حمى القرم أو الحمى النزفية من الأمراض المتوطنة في العراق منذ الإعلان عنه عام 1979، وينتقل للإنسان من حشرات القراد وحيوانات الماشية، وينتقل من إنسان لآخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى، وقد يصل معدل الوفيات إلى 40%.

ومن أعراض الحمى النزفية، الحمى، وآلام العضلات، والدوخة، وآلام الرقبة، وتيبس الأعضاء، وآلام الظهر، والصداع، والتهاب العيون والحساسية للضوء.

وهناك أعراض قد تظهر في بداية الإصابة، مثل القيء، والإسهال، والشعور بالغثيان، والتهاب الحلق، وتقلبات حادة في المزاج، أو بدلا من ذلك قد يتملك المصاب الشعور بالنعاس والتراخي والاكتئاب.

أما الحالات الخطيرة فقد تتعرض لتدهور في وظائف الكلى أو فشل كبدي أو رئوي مفاجئ بعد اليوم الخامس.