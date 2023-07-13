Icon

وظائف شاغرة في هيئة تقويم التعليم والتدريب Icon 15 دقيقة لنقل منبر خطيب يوم الجمعة إلى المكبرية داخل الحرم Icon طقس حار بأغلب المناطق غدًا بسبب القبة الحرارية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى Icon تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول Icon الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس كازاخستان Icon بايدن: أوكرانيا ستنضم لحلف الناتو وبوتين خسر الحرب Icon مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر Icon مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف بديل مبابي Icon تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ارتفاع الإصابات إلى 377 حالة

تفش جديد لـ الحمى النزفية بالعراق

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
تفش جديد لـ الحمى النزفية بالعراق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تفشٍّ جديد لـ الحمى النزفية بالعراق يهدد الصحة العامة والثروة الحيوانية، دفع الحكومة لقرار بعقد دوريًا لاجتماعات لجنة تضمّنت خبراء محليين ودوليين لمحاصرة المرض، بعد ارتفاع الإصابات إلى 377 حالة.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن “وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، ترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للسيطرة على الحمى النزفية، بحضور مسؤولين من وزارات الصحة والبيئة والإسكان والبلديات والداخلية وجهاز الأمن الوطني والجهات السيادية المعنية، إضافة لممثل عن منظمة الصحة العالمية في العراق”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

طريقة رصد ظل الأرض في الأفق الشرقي

طريقة رصد ظل الأرض في الأفق الشرقي

الحمى النزفية

تعد حمى القرم أو الحمى النزفية من الأمراض المتوطنة في العراق منذ الإعلان عنه عام 1979، وينتقل للإنسان من حشرات القراد وحيوانات الماشية، وينتقل من إنسان لآخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى، وقد يصل معدل الوفيات إلى 40%.

ومن أعراض الحمى النزفية، الحمى، وآلام العضلات، والدوخة، وآلام الرقبة، وتيبس الأعضاء، وآلام الظهر، والصداع، والتهاب العيون والحساسية للضوء.

وهناك أعراض قد تظهر في بداية الإصابة، مثل القيء، والإسهال، والشعور بالغثيان، والتهاب الحلق، وتقلبات حادة في المزاج، أو بدلا من ذلك قد يتملك المصاب الشعور بالنعاس والتراخي والاكتئاب.

أما الحالات الخطيرة فقد تتعرض لتدهور في وظائف الكلى أو فشل كبدي أو رئوي مفاجئ بعد اليوم الخامس.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030
السعودية اليوم

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا

الرياضة
الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا
العالم

الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان...

العالم
حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
الرياضة

حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ...

الرياضة
زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر
الرياضة

زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر

الرياضة
بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر
الرياضة

بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر

الرياضة
رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا
غرائب

رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر...

غرائب
صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس
الرياضة

صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس

الرياضة