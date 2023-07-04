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منظمة الصحة العالمية تشيد بالنجاح السعودي بإدارة الحشود المليونية

تقارير عالمية: السعودية أبهرت العالم بتنظيم موسم حج 2023

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
تقارير عالمية: السعودية أبهرت العالم بتنظيم موسم حج 2023
المواطن - فريق التحرير

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أشادت تقارير عالمية بالأداء التنظيمي للقيادة السعودية لموسم حج 2023، بعدما أبهرت العالم بأسلوبها في إدارة حشود مليونية، ومن ضمن الإشادات العالمية ما أصدرته منظمة الصحة العالمية من تقرير يشيد بجهود التنظيم خلال موسم حج 1444، بالإضافة إلى تقارير وكالات الأنباء العالمية التي أثنت على الجهود السعودية.

طواف الوداع

ونشرت شبكة “سي إن إن” صورًا ومقاطع فيديو بتقنية الفاصل الزمني لامتلاء صحن الطواف بالحرم المكي خلال طواف الوداع بمناسك الحج 2023.

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وقالت الشبكة الأمريكية: إن طواف الوداع جسد احترافية في تنظيم الحشود وانسيابية الحركة داخل صحن المطاف، وبذلك انتهى موسم الحج للعام 2023 لتنتهي الفريضة التي تُعد من أركان الإسلام الخمسة.

تقرير منظمة الصحة العالمية

وأشادت منظمة الصحة العالمية تشيد بالنجاح السعودي في إدارة الحشود المليونية بكل أمن وأمان، وهنأت السعودية بنجاح موسم الحج بدون حوادث ولا تفشٍّ للأمراض.

أثنت المنظمة على الجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات السعودية لتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج، وتعاونها المستمر مع منظمة الصحة العالمية في تعزيز مختلف مجالات العمل الصحي.

جهود خارقة لحماية الحجاج

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، في بيان: “نحن نقدر الجهود الخارقة التي تبذلها السلطات السعودية لتنظيم وتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج”.

وأضاف: “نثمن التعاون والتنسيق المستمر بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السعودية لتعزيز مختلف مجالات العمل الصحي، وسنواصل تعزيز أواصر التعاون في إطار رؤيتنا الإقليمية: الصحة للجميع وبالجميع”.

أكبر موسم حج منذ كورونا

ويعد هذا أكبر موسم للحج منذ عام 2019، حيث تم تقييد أعداد الحجاج السنوات الماضية بسبب قيود جائحة كورونا، وأشار تقرير وكالة “npr” الأمريكية إلى أن السعودية نجحت في تنظيم أكبر تجمع على وجه الأرض بشكل جيد ورائع، حيث قضى الحجاج من الرجال والنساء نهارهم في أداء الصلوات والذكر، في خشوع وتضرع آمنين.

وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة؛ ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.

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