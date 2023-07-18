تقنية جديدة للبطاريات في آيفون 15

أوضحت تقارير خاصة بهواتف آيفون 15، بعض المواصفات التقنية للبطاريات التي قد تقدمها آبل مع الهواتف الرائدة، التي من المقرر إطلاقها في سبتمبر القادم.

ومن المنتظر أن تأتي جميع طرز آيفون 15 الأربعة بما يُعرف باسم تصميم البطارية المكدسة، وهو مستخدم بالفعل في السيارات الكهربائية.

وكما يوحي الاسم، يعني أن مكونات البطارية مكدسة فوق بعضها البعض، وفقاً لـ tipsterRGcloudS.

بطاريات آيفون 15 الجديدة

ويمكن تغليف البطارية بشكل أكثر إحكاماً وتوفير كثافة طاقة أعلى، وتعمل البطارية بشكل أكثر سخونة، لذلك ستكون هناك حاجة إلى بعض الهندسة الدقيقة لجعل هذا يعمل بشكل صحيح داخل آيفون، وبافتراض أن مهندسي آبل يمكنهم تصحيح ذلك.

ووفقا للخبراء، هناك تحسينات قادمة في عمر البطارية في سلسلة آيفون 15.. وقد يعني ذلك أيضاً أن البطاريات أصغر مادياً، ما يوفر مساحة أكبر داخل هيكل الهاتف للمكونات الأخرى أو لآليات التبريد.

بطاريات بتكنولوجيا حديثة

ولا يوجد المزيد من المعلومات حول تقنية البطاريات المكدسة، ومن الواضح أن التكنولوجيا لا تزال محدودة، لذلك من الممكن ألا يتم تنفيذها بالكامل في هاتف آيفون القادم، بينما تعمل آبل على حل بعض مكامن الخلل.

يذكر أنه تم اختبار أجهزة آيفون المزودة بسلك 40 وات وشحن ماغ سيف 20 وات، (أعلى من 20 وات سلكي و 15 وات MagSafe على سلسلة آيفون 14)، مع الإشارة أيضاً إلى أنه قد لا يتم الوصول إلى هذه السرعات حتى آيفون 16.