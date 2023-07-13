طقس حار بأغلب المناطق غدًا بسبب القبة الحرارية وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس كازاخستان بايدن: أوكرانيا ستنضم لحلف الناتو وبوتين خسر الحرب مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف بديل مبابي تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35% الملك سلمان يبعث رسالة خطية لأمير الكويت تفش جديد لـ الحمى النزفية بالعراق
أعلنت الكلية التقنية للبنين بمحافظة طريف، عن موعد القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الأول للعام 1445هـ ، من خلال البوابة الإلكترونية للقبول “قبولي” عبر الرابط التالي: (هنا).
وبينت الكلية أن التسجيل سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 28 / 12 / 1444هـ، ويستمر إلى الأربعاء 1 / 1 / 1445هـ.