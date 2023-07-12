تقنية عرعر تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول

12 وظيفة شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وفاة شخص سقط في بئر ارتوازية بالمدينة المنورة وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بجازان خبرة دونيس تُحفز جماهير الوحدة الشورى يطالب الترفيه بدعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة رصانة يحلل محاور دور السعودية في دعم الثورة الجزائرية السعودية تشارك في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين G20YEA2023 برشلونة يقترب من ضم بديل بوسكيتس الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 62 نقطة
أعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر ، موعد بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1445هـ إلكترونياً،في عدد من أقسامها من خلال البوابة الإلكترونية للقبول”قبولي”، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).
وبينت أن التقديم بالفصل التدريبي الأول بـ تقنية عرعر سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 28 / 12 / 1444هـ ، ويستمر إلى الأربعاء 1 / 1 / 1445هـ .