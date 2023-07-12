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بدءًا من الأحد المقبل

تقنية عرعر تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
تقنية عرعر تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول
المواطن - واس

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أعلنت الكلية التقنية للبنين بعرعر ، موعد بدء القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الأول للعام 1445هـ إلكترونياً،في عدد من أقسامها من خلال البوابة الإلكترونية للقبول”قبولي”، وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

وبينت أن التقديم بالفصل التدريبي الأول بـ تقنية عرعر سيكون متاحاً ابتداءً من يوم الأحد 28 / 12 / 1444هـ ، ويستمر إلى الأربعاء 1 / 1 / 1445هـ .

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