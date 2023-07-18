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تقويم فعاليات جدة يواصل إثراء الساحة بـ فعاليات منوعة وحفلات غنائية

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
تقويم فعاليات جدة يواصل إثراء الساحة بـ فعاليات منوعة وحفلات غنائية
المواطن - واس

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يواصل تقويم فعاليات جدة 2023، إقامة فعالياته طوال هذا العام، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التي تجذب الزوار للاستمتاع بباقة من الخدمات المتكاملة؛ لقضاء أوقات من المتعة والترفيه، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة التي تناسب الأذواق والأعمار كافة، بعد اختتامه الفعاليات المقامة في منطقة “سيتي ووك” إحدى أكبر مناطق التقويم الذي تجاوز عدد زواره 5 ملايين زائر.

فعاليات عديدة

ويقدِّم تقويم فعاليات جدة عددًا كبيرًا من الأنشطة والفعاليات والتجارب الترفيهية المختلفة والعروض التفاعلية الحية، إلى جانب الفعاليات الفنية والاستعراضية المنوعة، والمغامرات المشوقة، والألعاب المتنوعة، إضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم المقاهي والعروض المسرحية والمعارض المتخصصة.
ويستقطب التقويم الزوار والسياح من عشّاق الفعاليات البحرية والرياضات والأنشطة المشوقة والعروض الحماسية والتجارب والمغامرات المائية المتنوعة في منطقة “جدة ويفز”، التي توفر المتعة بأجواء الصيف، عبر السباحة والألعاب البحرية المختلفة والتجارب الترفيهية، وكذلك “فقيه أكواريوم”، الذي يعد أول معرض بحري في المملكة، ويضم أكثر من 200 نوع من الأسماك والكائنات البحرية وعجائب البيئة البحرية في البحر الأحمر والبحار والمحيطات الأخرى حول العالم، وعروض الدلافين، وتجربة صالة التزلج، وعددًا من التجارب المشوقة.

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نادي اليخوت

ويستمتع أهالي وزوار جدة بنادي اليخوت أحد أكثر المناطق الجاذبة التي تطل على ساحل البحر الأحمر، ويتضمن العديد من المطاعم والمقاهي الفاخرة، ويقدم تجربة سياحية فريدة، إلى جانب العديد من الحفلات الغنائية العربية والعالمية ضمن التقويم، والعروض الموسيقية الاستثنائية ضمن أجواء ماتعة ومميزة للزوار.

ويتخلل تقويم فعاليات جدة الإعلان عن افتتاح حديقة الحيوانات المغلقة أحد أبرز مناطق تقويم فعاليات جدة 2023 القادمة في نهاية الربع الثالث من السنة، التي ستُقدِّم للزوار والسياح تجارب ماتعة من خلال التفاعل مع الحيوانات الأليفة والاستمتاع بسحر الغابة.

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