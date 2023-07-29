Icon

البايرن يعلن غياب ساديو ماني بسبب مفاوضات النصر Icon القبض على 5 أشخاص لترويجهم المخدرات وبحوزتهم أسلحة وذخيرة Icon إحباط تهريب 97 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان Icon فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن Icon إشادة بأداء نادي الشباب ضد النصر Icon الإطاحة بمقيم لترويجه 100 ألف قرص إمفيتامين بالرياض Icon وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي Icon أمانة الجوف تتيح 4 وسائل دفع إلكتروني جديدة عبر منصة بلدي Icon غداً.. الإعلان النهائي للقبول بـ جامعة جازان Icon الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة سانت ماكسيمين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استفزاز لمشاعر المسلمين ودفعهم للقيام بردود أفعال لا تحمد عقباها

تكرار أحداث حرق القرآن تعبر عن أحقاد دفينة وأنفس خاوية

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
تكرار أحداث حرق القرآن تعبر عن أحقاد دفينة وأنفس خاوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الكاتب والإعلامي هاني وفا أنه على الرغم من أن العالم مليء بالأحداث التي تهدد أمنه واستقراره، إلا أن هناك أحداثاً ما زالت تتوالى وتزيد من حالة الاحتقان والتوتر، ومن تلك الأحداث تكرار حرق نسخ من القرآن الكريم، في حالة تعبر عن أحقاد دفينة تريد التعبير عما في أنفسها من عداوة للدين الإسلامي العظيم.

أحقاد دفينة وأنفس خاوية

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “ميزان مختل”، أن تلك الأنفس تعتقد أن بحرقها نسخاً من القرآن الكريم تحقق نصراً على الدين الإسلامي والمسلمين متناسية أن تلك الأفعال إنما تعبر عن أنفس خاوية من كل شيء، فلا مبادئ ولا قيم ولا حتى أخلاق تمنعهم من القيام بذلك الفعل المشين الذي لا هدف له إلا استفزاز المسلمين ودفعهم للقيام بردود أفعال لا تحمد عقباها.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 233 قاضيًا بوزارة العدل

الملك سلمان يأمر بترقية وتعيين 233 قاضيًا بوزارة العدل

وظائف بشركة موبايلي في 3 مدن

وظائف بشركة موبايلي في 3 مدن

تعدٍ سافر على المعتقدات والرموز

وتابع الكاتب “كون أن يقوم أشخاص بأفعال من ذلك القبيل أمر غير مقبول أبداً، ولن يجد أحد لهم عذراً، ولكن غير المقبول أكثر من ذلك أن تتم تلك الأفعال تحت سمع ونظر وحماية سلطات إنفاذ القانون في تلك الدول، معتبرة إياها حريات شخصية تستوجب الحماية من المناهضين لها، هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق مهما كانت المبررات، فهو تعدٍ سافر على المعتقدات والرموز والكتب السماوية، لا نرضاه ولا يرضاه أي إنسان يمتلك الحد الأدنى من القيم والأخلاق”.

ميزان مختل في الكثير من الأحيان

وأضاف “المجتمعات الغربية دائماً ما تتشدق بالحرية والعدل والمساواة، لكننا قلما نرى تلك القيم تطبق بميزان واحد، بل إن ميزانها مختل في الكثير من الأحيان، فماذا لو قام شخص ما بحرق نسخ من الإنجيل أو التوراة -وهو أمر لا أتذكر أنه قد حدث- لكان حدثاً تاريخياً، ولتم اتهام المسلمين، الذين يبلغ تعدادهم ملياري مسلم يمثلون خمسة وعشرين في المئة من سكان العالم، بالإرهاب والتخلف والهمجية، ولكن رغم اختلاف جنسيات المسلمين وتنوع ثقافتهم إلا أن أياً منهم لم يقم بعمل مماثل، فنحن أمة تحترم الأديان ورموزها، وقيمنا وأخلاقنا لا تسمح لنا القيام بأعمال لا تتماهى مع أخلاقنا الإسلامية”.

ظاهرة الإسلام فوبيا

وختم الكاتب بقوله “(الإسلام فوبيا) ظاهرة مازالت موجودة في العالم الغربي رغم كل الجهود التي بذلت وتبذل من أجل الحد منها، إلا أن جهود الدول التي تجيز الأفعال المشينة -التي بالتأكيد تزيد من حالة الاحتقان- في ازدياد”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم