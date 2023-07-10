أبرز أرقام موسى ماريغا مع الهلال تكرار جريمة الاحتيال المالي يستوجب تشديد العقوبة وظائف شاغرة لدى طيران الرياض وظائف شاغرة في فروع شركة نوماك رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد الانتخابات لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف رئيس لاتسيو: سافيتش طلب مني الموافقة على الرحيل وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS خيوة بأوزباكستان مدينة مهمة غير مكتشفة من السياح الخليجيين أزمة سهم شركة طاقة عربية تفتح الباب لسطوة المضاربين
أعادت النيابة العامة التذكير بأن تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وقالت النيابة العامة إنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العودة”.
وكانت النيابة العامة حذرت في وقت سابق، من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال بما في ذلك الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.