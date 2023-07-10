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أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي

تكرار جريمة الاحتيال المالي يستوجب تشديد العقوبة

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
تكرار جريمة الاحتيال المالي يستوجب تشديد العقوبة
المواطن - فريق التحرير

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أعادت النيابة العامة التذكير بأن تكرار جريمة الاحتيال المالي، أو ارتكابها من خلال تشكيل إجرامي منظم، يعتبر من الظروف المشددة التي تستوجب العقوبات المغلظة، طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وقالت النيابة العامة إنه لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في حالة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة، أو في حالة العودة”.

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تشديد العقوبات جراء الاحتيال المالي

عقوبات الاحتيال المالي

وكانت النيابة العامة حذرت في وقت سابق، من السلوكيات الآثمة التي من شأنها الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال بما في ذلك الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

وقالت النيابة العامة في تغريدة لها على حسابها بموقع “تويتر” إن المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة شددت في العقوبة المقررة لارتكاب تلك السلوكيات وهي السجن مدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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