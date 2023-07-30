تكليف أنس الغامدي متحدثًا لوكالة شؤون المسجد النبوي

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية الأستاذ أنس بن أحمد الغامدي متحدثًا رسميًا لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.

رسالة المسجد النبوي

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الشيخ السديس على إيصال رسالة المسجد النبوي المباركة للعالمين أجمع وفقًا لتوجيهات ولاة الأمر إعلاميًا.

ومن جانبه، شكر الغامدي الرئيس العام الشيخ السديس على دعمه المتواصل واهتمامه المستمر لإيصال رسالة المسجد النبوي للعالم أجمع.