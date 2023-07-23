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مع الإشراف على الشؤون النسائية بالمسجد النبوي

تكليف سارة الحيسوني مساعدًا لرئيس الحرمين بالمسجد النبوي

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٧ مساءً
تكليف سارة الحيسوني مساعدًا لرئيس الحرمين بالمسجد النبوي
المواطن - فريق التحرير

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بتكليف الأستاذة سارة بنت مقبل الحيسوني، مساعداً للرئيس العام ومشرفاً عاماً للشؤون النسائية بالمسجد النبوي.

ويهدف القرار إلى دعم أهداف رؤية السعودية 2030 وتجويد أعمال الوكالة والخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي.

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دعم الإدارات

وحث السديس سارة الحيسوني، على دعم الإدارات التابعة لها، وفق العمل المؤسسي الذي يتوافق مع ما وصلت له المملكة العربية السعودية من تطور ونماء، وبما يتوافق مع خطة الرئاسة التطويرية(2024) ‪ المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ودعم وتمكين الفتيات المؤهلات للعمل بما يتناسب مع طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة.

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