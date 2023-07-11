تلميذ يطعن معلمًا داخل مدرسة بريطانية

هرع أهالي الطلاب إلى مدرسة في قرية تويكسبري الصغيرة في غلوستشر غرب إنجلترا بعدما تناقلت الأخبار وقوع حادثة طعن داخلها.

حادث في بريطانيا

وفي التفاصيل، اتضح لاحقًا أن تلميذا أقدم على طعن معلم في مدرسة ببريطانيا، بحسب ما أعلنت الشرطة البريطانية.

وأفادت الشرطة المحلية بأن معلمًا نُقل إلى المستشفى ويُشتبه في إصابته بالسلاح الأبيض بعد حادث حصل في المدرسة”. وأضافت: “أوقف مراهق على ارتباط بما حدث”.

Reports of armed incident and stabbing at #Tewkesbury School in #Gloucestershire Discover more UK News with Newsflare 👉 https://t.co/IohAuYVOR4 pic.twitter.com/6r46Sz4Tur — Newsflare (@Newsflare) July 10, 2023

من المعروف أن المملكة شهدت ارتفاعًا في عدد الاعتداءات بالسلاح الأبيض في السنوات الأخيرة.

وفي إنجلترا وويلز، ارتُكبت نحو 45 ألف جريمة استخدم فيها سكين أو أداة حادة خلال العام المنتهي في نهاية مارس 2022، بحسب أرقام صادرة عن الحكومة.

وتُشكّل هذه الأرقام زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق وبنسبة 34% مقارنة بالفترة الممتدة بين 2010 و2011.