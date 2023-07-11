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هرع الأهالي إلى مدرسة فور سماع الخبر

تلميذ يطعن معلمًا داخل مدرسة بريطانية

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ صباحاً
تلميذ يطعن معلمًا داخل مدرسة بريطانية
المواطن - فريق التحرير

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هرع أهالي الطلاب إلى مدرسة في قرية تويكسبري الصغيرة في غلوستشر غرب إنجلترا بعدما تناقلت الأخبار وقوع حادثة طعن داخلها.

حادث في بريطانيا

وفي التفاصيل، اتضح لاحقًا أن تلميذا أقدم على طعن معلم في مدرسة ببريطانيا، بحسب ما أعلنت الشرطة البريطانية.

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وأفادت الشرطة المحلية بأن معلمًا نُقل إلى المستشفى ويُشتبه في إصابته بالسلاح الأبيض بعد حادث حصل في المدرسة”. وأضافت: “أوقف مراهق على ارتباط بما حدث”.

من المعروف أن المملكة شهدت ارتفاعًا في عدد الاعتداءات بالسلاح الأبيض في السنوات الأخيرة.

وفي إنجلترا وويلز، ارتُكبت نحو 45 ألف جريمة استخدم فيها سكين أو أداة حادة خلال العام المنتهي في نهاية مارس 2022، بحسب أرقام صادرة عن الحكومة.

القبض على خيري سعدالله

وتُشكّل هذه الأرقام زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق وبنسبة 34% مقارنة بالفترة الممتدة بين 2010 و2011.

 

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