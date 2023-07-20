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رداً على الحرب الروسية على أوكرانيا

تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا 6 أشهر

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٢ مساءً
تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا 6 أشهر
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه قرر تمديد عقوباته المفروضة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ستة أشهر حتى 31 يناير 2024.

وقال المجلس الأوروبي في بيان: “هذه العقوبات، التي بدأ تطبيقها لأول مرة في 2014 رداً على أفعال روسيا التي تزعزع استقرار الوضع في أوكرانيا، اتسع نطاقها بشدة منذ فبراير 2022، رداً على العدوان العسكري الروسي غير المبرر على أوكرانيا”،بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

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العقوبات المفروضة

وتتألف حزم العقوبات من مجموعة واسعة من التدابير القطاعية، بما في ذلك قيود مفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية، كما تشمل حظر استيراد أو نقل نفط خام منقول بحراً وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء نظام سويفت المصرفي (SWIFT) للعديد من البنوك الروسية، وتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من المنافذ المدعومة من الكرملين، بالإضافة إلى ذلك، تم تبني تدابير محددة لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الالتفاف على العقوبات.

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