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ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

تمور المدينة المنورة ومياه زمزم أبرز هدايا الحجاج

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ مساءً
تمور المدينة المنورة ومياه زمزم أبرز هدايا الحجاج
المواطن - واس

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حرص حجاج بيت الله الحرام ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج على تخليد رحلتهم الإيمانية لأداء فريضة الحج، بشراء الهدايا لأقاربهم وأحبابهم من أسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لما تحمله في مضمونها من المعاني وذكرى جميلة بخلاف قيمتها المادية.

التمور ومياه زمزم

وتعدّ التمور المعلبة بأنواعها ومياه زمزم أبرز الهدايا التي حرص ضيوف البرنامج على حملها معهم، إضافة إلى السُّبَح والإكسسوارات وألعاب الأطفال والأشمغة وكوافي الرأس، حيث شهدت الأسواق القريبة من المسجد النبوي – التي تزخر بأنواع متعددة من الهدايا المنوعة في أحجامها وتصميمها وألوانها- إقبالًا كبيرًا من الحجاج لشراء هداياهم.

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فيما يحرص البعض منهم على شراء الأقمشة والعطور والتحف، وصور للكعبة المشرفة والمسجد الحرام والمسجد النبوي،إضافةً لالتقاط الصور التذكارية في مختلف الأماكن التي يرتادونها خلال محطات رحلة الحج.

تمور المدينة المنورة ومياه زمزم أبرز هدايا الحجاج

نسخة من المصحف

كما حرص حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذين اكتملت أمس مغادرتهم إلى بلدانهم بعد أدائهم مناسك الحج على شراء أنواع مختلفة من التمور، كتمر عجوة المدينة المنورة، والتمر السكري والعنبر والصفاوي وغيرها من الأنواع، فيما تعدُّ عبوات زمزم وتمر العجوة الأكثر طلباً من الضيوف، كما يمنح كل حاج نسخه من المصحف الشريف من طباعه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة قبل المغادرة.

يذكر أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية استضاف هذا العام 4951 حاجاً وحاجة من 92 دولة أتموا أداء فريضة الحج على نفقة خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيارة المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي، والجوامع الكبرى، وزيارة معالمها التاريخية والحضارية.

تمور المدينة المنورة ومياه زمزم أبرز هدايا الحجاج

تمور المدينة المنورة ومياه زمزم أبرز هدايا الحجاج

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