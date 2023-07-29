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تنبيه بهطول أمطار غزيرة على عسير

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٧ مساءً
تنبيه بهطول أمطار غزيرة على عسير
المواطن - فريق التحرير

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أهابت المديرية العامة للدفاع المدني أهالي منطقة عسير بتوخي الحذر خلال الساعات القليلة القادمة، بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة.

أمطار غزيرة على عسير

وأوضحت المديرية، عبر حسابها في “تويتر”، أن درجة الإنذار وصلت إلى اللون الأحمر، وتشمل الحالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل كلاًّ من “أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خيمس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، رجال ألمع، محايل”، وسط توقعات بأن تستمر الحالة حتى الساعة الـ 8 مساء.

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وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع بأهمية توخي الحذر والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيا مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان و عسير.

 

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