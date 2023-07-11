تنبيه من القنصلية السعودية بإسطنبول لمواطنيها

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أوصت القنصلية السعودية بإسطنبول، المواطنين السعوديين المقيمين والذين يزورون إسطنبول، بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية عند الخروج أو التجول وذلك وفقًا للأنظمة التركية.
وقالت القنصلية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “ترحب القنصلية بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون إسطنبول وتتمنى لهم إقامة سعيدة، وتوصي الجميع عند الخروج أو التجول بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية وذلك وفقا للأنظمة التركية، ونتشرف بخدمتكم دائما”.
وأضافت القنصلية السعودية بإسطنبول أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على الأرقام التالية:
هاتف شؤون السعوديين للطوارئ على مدار الساعة 24/7
00905309552120
البريد الإلكتروني:
هاتف:
00902122819140
البريد الإلكتروني لقسم شؤون السعوديين
أو عبر مركز الاتصال الموحد للشؤون السعوديين في الخارج
00966920033334