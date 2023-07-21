Icon

المنافسة: 10 ملايين ريال غرامة لشركة أساءت استغلال وضعها المهيمن Icon العربي يضم عمر السومة حتى 2025 Icon الأهلي يعرض على ماركو سيلفا 40 مليون يورو Icon خورخي خيسوس يطلب ضم حارس مرمى Icon خطيب المسجد النبوي: املؤوا قلوبكم بتعظيم محبة الله Icon المصلون يؤدون صلاة الجمعة الأولى في العام الهجري الجديد بالحرمين الشريفين Icon جدها اغتصبها وأمها تسترت.. تفاصيل صادمة في قضية الطفلة اللبنانية لين Icon الأهلي يُجهز جلسة تصوير تقديم صفقة رياض محرز Icon جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي Icon موسم مالكوم مع زينيت يبشر جماهير الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

تنبيه من ضباب كثيف وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ صباحاً
تنبيه من ضباب كثيف وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والمهد وينبع ومركز الرايس.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ضباب المدينة المنورة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تواجد ضباب على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية على ينبع وبدر .

قد يهمّك أيضاً
أمريكا: مستعدون للحوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

أمريكا: مستعدون للحوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى يوليو

حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى يوليو

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة ٣ صباحًا وتستمر حتى الساعة ٨ مساءً.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك خط الساحل الواقع من مكة المكرمة إلى جازان، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!
آخر الاخبار

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!

آخر الاخبار
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب
العالم

رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة...

العالم
أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة...

الرياضة
الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب
الرياضة

ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب

الرياضة
تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن
تقارير

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن

تقارير
حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في أول أيام التشريق
السعودية اليوم

حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في...

السعودية اليوم
منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين المغادرين
السعودية اليوم

منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين...

السعودية اليوم