تنبيه من ضباب كثيف وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية والمهد وينبع ومركز الرايس.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

ضباب المدينة المنورة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تواجد ضباب على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية على ينبع وبدر .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة ٣ صباحًا وتستمر حتى الساعة ٨ مساءً.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك خط الساحل الواقع من مكة المكرمة إلى جازان، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.