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بشأن دخول الأطفال المسجد الحرام

تنبيه من وزارة الحج والعمرة للمعتمرين

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٢ مساءً
تنبيه من وزارة الحج والعمرة للمعتمرين
المواطن - فريق التحرير

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نوهت وزارة الحج والعمرة، بإجراءات دخول الأطفال المسجد الحرام، مشيرة إلى أنه يمكن للأطفال الدخول بمرافقة أحد ذويهم.

شروط دخول الأطفال المسجد الحرام

وقالت العناية بالمستفيدين التابعة لوزارة الحج خلال ردها على استفسار بشأن تصريح العمرة للأطفال “يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد ذويهم”.

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وأضافت أن أقل عمر لحجز تصريح عمرة من تطبيق نسك هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في 11 يوليو، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي نُسُك أو توكلنا، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.

الأطفال والعمرة

تطبيق نسك

ويُعد تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

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