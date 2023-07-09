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خلال ضربة جوية نفذها الجيش السوداني

تنديد أممي بمقتل 22 شخصًا في أم درمان

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ صباحاً
تنديد أممي بمقتل 22 شخصًا في أم درمان
المواطن - فريق التحرير

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ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، بضربة جوية قيل إنها أسفرت عن مقتل 22 شخصاً على الأقل في مدينة أم درمان السودانية أمس السبت.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم غوتيريش في بيان له: إن “الأمين العام روع أيضًا بسبب أنباء أشارت إلى عنف واسع النطاق وسقوط ضحايا في إقليم دارفور السوداني”.

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وأضاف: “عبر أيضًا الأمين العام عن قلقه بخصوص تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ثمة تجاهل تام للقانون الإنساني وحقوق الإنسان على نحو خطير ومقلق”.

ضربة جوية في أم درمان

وكانت وزارة الصحة بولاية الخرطوم أعلنت أمس السبت، أن ما لا يقل عن 22 شخصًا لقوا حتفهم، وأصيب العشرات في ضربة جوية نفذها الجيش السوداني في مدينة أم درمان في غرب البلاد مع دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية أسبوعها الثاني عشر.

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