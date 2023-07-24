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انهالت عليه التهاني والتبريكات وسط حضور مشايخ وأعيان القبائل

تنصيب فهد بن تركي العسبلي شيخًا لقبائل سلامان بني شهر

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ صباحاً
تنصيب فهد بن تركي العسبلي شيخًا لقبائل سلامان بني شهر
المواطن - فريق التحرير

وثقت لقطات مصورة، حفل تنصيب الشيخ فهد بن تركي بن شاكر العسبلي الشهري شيخًا لقبائل سلامان بني شهر.

تفاصيل الحفل

وبينت مقاطع الفيديو مشاهد من الحفل، وسط تبادل التهاني والتبريكات، والدعوات للشيخ فهد بن تركي بالسداد والتتوفيق.

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كما شهد الحفل عدد من الأهازيج التراثية وأشهر الرقصات الشعبية، وسط تفاعل من الحضور، ابتهاجًا بتنصيب الشيخ فهد بن تركي بن شاكر العسبلي شيخًا لقبائل سلامان بني شهر.

تهاني وتبريكات

وانهالت التهاني والتبريكات عبر موقع لتواصل الاجتماعي تويتر، على الشيخ فهد بن تركي، حيث قال فيصل الشهري: أزف أسمى آيات التهاني والتبريكات للشيخ فهد بن تركي بن شاكر العسبلي الشهري لتنصيبه شيخ شمل قبائل سلامان بني شهر، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه لما يحبه ويرضاه.

وأضاف حساب يدعى القائم أجمل، لقطات مصورة من الحفل، مع التعليق عليها، حيث كتب: أقبال قبائل قحطان على بني شهر يتقدمهم وكيل شيخ شمل قبائل قحطان، الشيخ: عبدالله بن فهد ابن دليم، وعدد من مشايخ ووجهاء وأعيان قحطان، بمناسبة تنصيب الشيخ : فهد بن تركي العسبلي، جعلها الله عوناً له لخدمة الدين ثم المليك والوطن، القادم أجمل.

وأردف صالح الشادي -دكتور فلسفة- أبارك لأخي العزيز الشيخ فهد بن تركي بن شاكر العسبلي بمناسبة تنصيبه شيخا لشمل قبائل سلامان بني شهر .. محبتي وتقديري ودعواتي له بالخير وبالتوفيق.

 

 

 

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