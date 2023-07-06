تنفيذ حد الحرابة في مواطن قتل آخر وسرق مركبات وتعاطي المخدرات

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً حول تنفيذ حُكم حد الحرابة في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ” إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ “.

تفاصيل الحكم

أقدم / هايف بن سحم بن عبدالله السبيعي – سعودي الجنسية – على قتل / عايض بن حمود بن سودان الشلوي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك باطلاق النار عليه وضربه وسلب مركبته وسلاحه وسلب عدة مركبات أخرى، وتعاطي مادة الإمفيتامين المخدر وعقوق والدته وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وذلك بقتله.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني / هايف بن سحم بن عبدالله السبيعي – سعودي الجنسية – يوم الخميس بتاريخ 18 / 12 / 1444هـ الموافق 6 / 7 / 2023م، بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.