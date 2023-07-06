Icon

ثريدز Threads يحقق انطلاقة قوية بـ10 ملايين مشترك خلال ساعات Icon تنفيذ حد الحرابة في مواطن قتل آخر وسرق مركبات وتعاطي المخدرات Icon سفيرة السعودية لدى فنلندا تقدم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى إستونيا Icon إنقاذ حياة مقيمة من انفجار حمل خارج الرحم بمستشفى البدائع Icon أبرز المرشحين لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد Icon والد التوأم السيامي إحسان وبسام: فرحتي لا توصف.. نشكر قيادة المملكة Icon العثور على كنز داخل قصر قائد فاغنر في روسيا Icon ليفربول يستقر على بيع ألكانتارا Icon كيفية تحميل تطبيق ثريدز الجديد وأهم مزاياه Icon جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد القبول للعام المقبل 1445هـ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تأييد الحكم من الاستئناف والمحكمة العليا

تنفيذ حد الحرابة في مواطن قتل آخر وسرق مركبات وتعاطي المخدرات

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
تنفيذ حد الحرابة في مواطن قتل آخر وسرق مركبات وتعاطي المخدرات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً حول تنفيذ حُكم حد الحرابة في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ” إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ “.

تفاصيل الحكم

أقدم / هايف بن سحم بن عبدالله السبيعي – سعودي الجنسية – على قتل / عايض بن حمود بن سودان الشلوي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك باطلاق النار عليه وضربه وسلب مركبته وسلاحه وسلب عدة مركبات أخرى، وتعاطي مادة الإمفيتامين المخدر وعقوق والدته وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بإقامة حد الحرابة عليه وأن يكون ذلك بقتله، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه وذلك بقتله.

قد يهمّك أيضاً
الأسهم السعودية تتراجع عند مستوى 11591.55 نقطة

الأسهم السعودية تتراجع عند مستوى 11591.55 نقطة

الصحة تعلن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي

الصحة تعلن فتح باب التقديم للابتعاث الخارجي

وقد تم تنفيذ حُكم القتل حداً بالجاني / هايف بن سحم بن عبدالله السبيعي – سعودي الجنسية – يوم الخميس بتاريخ 18 / 12 / 1444هـ الموافق 6 / 7 / 2023م، بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم