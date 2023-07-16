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مع حيازتهما أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطنين أطلقا النار على رجال الأمن بالشرقية

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٣ مساءً
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطنين أطلقا النار على رجال الأمن بالشرقية
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بجانيين في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

تفاصيل الحكم

أقدم كل من / علي بن صالح بن أحمد آل جمعة، و/ مسلم بن حسين بن حسن آل أبو شاهين، – سعوديا الجنسية – على استهداف أحد رجال الأمن بإطلاق النار عليه وإصابته، وإطلاق النار على إحدى السيارات الأمنية، وحيازتهما أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتستر / علي آل جمعة على شخصين قاما بإطلاق النار على رجال الأمن، وقيام / مسلم آل أبو شاهين بإيواء ومعالجة أحد المصابين في حادثة تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن.

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وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيين / علي بن صالح بن أحمد آل جمعة و/ مسلم بن حسين بن حسن آل أبو شاهين، – سعوديي الجنسية – يوم الأحد بتاريخ 28 / 12 / 1444هـ الموافق 16 / 07 / 2023م، بالمنطقة الشرقية.

استتباب الأمن وتحقيق العدل

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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