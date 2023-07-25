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تعاطى أقراص الإمفيتامين المخدرة

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن قتل والده طعنًا في جازان

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن قتل والده طعنًا في جازان
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة جازان، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

تفاصيل الجريمة

أقدم / محسن بن هواش بن محسن خصوي – سعودي الجنسية – على قتل والده، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات في رقبته، مما أدى إلى وفاته، وتعاطي أقراص الإمفيتامين المخدرة.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولفحش عمله وبشاعة جريمته مما يستوجب عقوبة رادعة له ولمن تسول له نفسه الإقدام على مثل صنيعة وصيانة للدماء؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / محسن بن هواش بن محسن خصوي – سعودي الجنسية – يوم الثلاثاء بتاريخ 7 / 1 / 1445هـ الموافق 25 / 7 / 2023م بمنطقة جازان.

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استتباب الأمن وتحقيق العدل

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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