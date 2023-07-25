Icon

إشارة لا تخطئها عين عن المكانة التي تحتلها السعودية بلا منازع حالياً Icon ماركينيوس يحسم موقفه من عرض النصر Icon البايرن يعلن غياب ساديو ماني بسبب مفاوضات النصر Icon القبض على 5 أشخاص لترويجهم المخدرات وبحوزتهم أسلحة وذخيرة Icon إحباط تهريب 97 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان Icon فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن Icon إشادة بأداء نادي الشباب ضد النصر Icon الإطاحة بمقيم لترويجه 100 ألف قرص إمفيتامين بالرياض Icon وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي Icon ساديو ماني يستعد للانتقال إلى النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعاطى أقراص الإمفيتامين المخدرة

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن قتل والده طعنًا في جازان

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن قتل والده طعنًا في جازان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة جازان، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

تفاصيل الجريمة

أقدم / محسن بن هواش بن محسن خصوي – سعودي الجنسية – على قتل والده، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات في رقبته، مما أدى إلى وفاته، وتعاطي أقراص الإمفيتامين المخدرة.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولفحش عمله وبشاعة جريمته مما يستوجب عقوبة رادعة له ولمن تسول له نفسه الإقدام على مثل صنيعة وصيانة للدماء؛ فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / محسن بن هواش بن محسن خصوي – سعودي الجنسية – يوم الثلاثاء بتاريخ 7 / 1 / 1445هـ الموافق 25 / 7 / 2023م بمنطقة جازان.

قد يهمّك أيضاً
أكاديمية طويق تعلن بدء التسجيل في معسكر الأمن السيبراني

أكاديمية طويق تعلن بدء التسجيل في معسكر الأمن السيبراني

اعتماد حركة نقل مديري ووكلاء المدارس بالطائف

اعتماد حركة نقل مديري ووكلاء المدارس بالطائف

استتباب الأمن وتحقيق العدل

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • الراقي

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نستغفر الله ونتوب اليه

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم