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تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ
المواطن - واس

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تحفل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في محافظة رابغ التابعة لمنطقة مكة المكرمة بأماكن سياحية متنوعة ومساحات واسعة من التصميم العمراني، بجانب عشرات المطاعم والمقاهي وخيارات الإقامة الفندقية.

وتتكون مدينة الملك عبدالله الاقتصادية المتكاملة من 6 أحياء بطابع معماري عصري هي : المروج ، والبيلسان ، والتالة جاردنز ، والواحة ، والشروق ، والحجاز ميرام.

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أنشطة ترفيهية

وتوفّر المدينة أنشطة ترفيهية متنوعة وملائمة لجميع شرائح المجتمع، حيث توجد جمان كارتينج في أعلى قائمة أفضل وجهات السياحة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ والمكان المثالي للمشاركة في سباق السيارات والمزودة بمضمار طوله 700 متر وغني بالمنعطفات الشديدة وعالية السرعة، ويتمتع الفائزون في نهاية السباق بالحصول على جوائز رمزية واحتفال ضخم من قبل الجمهور.

أما شاطئ يام فيتواجد على ساحل ساحر في حي البيلسان داخل المدينة ويمتاز بهدوئه ومزود بمراجيح داخل الماء وكراسي للاسترخاء وموسيقى ودورات مياه نظيفة لكلا الجنسين وحديقة خارجية مع وجود متجر لبيع أدوات السباحة، بالإضافة إلى عربات البيع المتنقلة “الفود ترك” المتخصصة بتحضير الوجبات السريعة على شاطئ الرمال الذهبية الناعمة والمليئة بالأصداف.

وتجذب منطقة لاجونا ذات الأنشطة الاستثنائية الزوار بشكل يومي بمغامرة سفاري دي بوب وهي عبارة عن رحلة سفاري باستخدام الدبابات والسيارات الصحراوية تحت إشراف مرشدين سياحيين ولمدة تصل تقريباً إلى 60 دقيقة، ويمرّ المشاركون في الرحلة بجميع أقسام منطقة اللاجونا وبجوار البحر وقناة المارينا ثم يبدأ طريق العودة إلى نقطة التجمع.

تجارب استثنائية

من ناحية أخرى تبدو تجربة ركوب الخيل في لاجونا مختلفة عن أي مكان آخر نتيجة التجهيز عالي الجودة والسماح بالسير على شاطئ رملي لمدة نصف ساعة تقريباً، ، وذلك الالتزام بالقواعد التي من بينها ارتداء خوذة الرأس طوال الوقت والتقيد بوقت الركوب المحدد.

فيما يقدّم نادي رويال غرينز تجربة استثنائية في لعب الغولف مع الأصحاب، والذي يحتل مساحة واسعة في أجواء رائعة غير موجودة في نوادي رياضية أخرى، إضافة إلى أن الخدمات المزود من أعلى معايير الفخامة على مستوى الشرق الأوسط ولا سيما مع امتلاكه جوائز مذهلة.

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