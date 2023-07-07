تنويه هام من مطار الملك عبدالعزيز الدولي للمسافرين

نوه مطار الملك عبدالعزيز الدولي على ضرورة تعرف المسافرين على توزيع مناطق شركات الطيران في الصالة رقم 1.

توزيع شركات الطيران

وقال مطار الملك عبدالعزيز في تغريدة عبر موقع تويتر: عزيزي المسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز، تعرّف على توزيع مناطق شركات الطيران في الصالة رقم 1 التي ستحلق منها إلى وجهتك.

إجراءات مغادرة الحجاج

على صعيد آخر، تواصل جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.

وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.