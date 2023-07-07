جموع غفيرة تملأ صحن الطواف قبل أداء صلاة الجمعة 7 أهلاوية قد يغيبون عن مباراة القمة بالدوري المصري الأرصاد: أمطار رعدية وبرد على جازان وعسير والباحة البرلمان البولندي يصوت على حجب الثقة عن وزير الدفاع بلاشاك تنويه هام من مطار الملك عبدالعزيز الدولي للمسافرين غرق 951 مهاجرًا خلال 6 أشهر كانوا في طريقهم لإسبانيا السعودية ومصر يبحثان تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية وصول أكثر من 173 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى أمس عبدالرحمن وأنفال شقيقان في نجران هزموا الصمم بالإرادة والعزيمة فابينيو على رادار الاتحاد
نوه مطار الملك عبدالعزيز الدولي على ضرورة تعرف المسافرين على توزيع مناطق شركات الطيران في الصالة رقم 1.
وقال مطار الملك عبدالعزيز في تغريدة عبر موقع تويتر: عزيزي المسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز، تعرّف على توزيع مناطق شركات الطيران في الصالة رقم 1 التي ستحلق منها إلى وجهتك.
على صعيد آخر، تواصل جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.
وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.