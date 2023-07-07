Icon

جموع غفيرة تملأ صحن الطواف قبل أداء صلاة الجمعة Icon 7 أهلاوية قد يغيبون عن مباراة القمة بالدوري المصري Icon الأرصاد: أمطار رعدية وبرد على جازان وعسير والباحة Icon البرلمان البولندي يصوت على حجب الثقة عن وزير الدفاع بلاشاك Icon تنويه هام من مطار الملك عبدالعزيز الدولي للمسافرين Icon غرق 951 مهاجرًا خلال 6 أشهر كانوا في طريقهم لإسبانيا Icon السعودية ومصر يبحثان تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية Icon وصول أكثر من 173 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى أمس Icon عبدالرحمن وأنفال شقيقان في نجران هزموا الصمم بالإرادة والعزيمة Icon فابينيو على رادار الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج

تنويه هام من مطار الملك عبدالعزيز الدولي للمسافرين

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
تنويه هام من مطار الملك عبدالعزيز الدولي للمسافرين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نوه مطار الملك عبدالعزيز الدولي على ضرورة تعرف المسافرين على توزيع مناطق شركات الطيران في الصالة رقم 1.

قد يهمّك أيضاً
أهم مزايا وخصائص تطبيق Threads المنافس الجديد لتويتر

أهم مزايا وخصائص تطبيق Threads المنافس الجديد لتويتر

يحيى بخش ناعيًا طلال بن منصور: أتذكر كلماته لي وتعلمت الكثير منه

يحيى بخش ناعيًا طلال بن منصور: أتذكر كلماته لي وتعلمت الكثير منه

توزيع شركات الطيران

وقال مطار الملك عبدالعزيز في تغريدة عبر موقع تويتر: عزيزي المسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز، تعرّف على توزيع مناطق شركات الطيران في الصالة رقم 1 التي ستحلق منها إلى وجهتك.

إجراءات مغادرة الحجاج

على صعيد آخر، تواصل جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.

وأكدت الجوازات جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث تم دعم منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل
السعودية اليوم

القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف
هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب روسيا
العالم

هزة أرضية بقوة 4.9 درجات تضرب روسيا

العالم
فرص تدريب وتوظيف بالمعهد السعودي للإلكترونيات
حصاد اليوم

فرص تدريب وتوظيف بالمعهد السعودي للإلكترونيات

حصاد اليوم
حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت
العالم

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

العالم
الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة
أخبار رئيسية

الملك سلمان يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة...

أخبار رئيسية
مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
خلع الأحذية والجوارب يثير ضجة على متن طائرة
العالم

خلع الأحذية والجوارب يثير ضجة على متن...

العالم