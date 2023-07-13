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تم اعتقاله وقبيلة الزوية تطالب بالإفراج عنه

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٣ مساءً
تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير
المواطن - فريق التحرير

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هدد أعيان ومشائخ قبيلة “ازوية الليبية” بإغلاق حقول وموانئ النفط الليبية، اليوم الخميس، في حال عدم إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري المحتجز لدى الأجهزة الأمنية بالعاصمة طرابلس.

اعتقال بومطاري

واعتقل بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق السابقة وأحد المرشحين لمنصب محافظ المصرف المركزي قبل يومين في العاصمة طرابلس، دون الكشف عن أسباب احتجازه إن كانت سياسية أو لتورطه في ملفات فساد، ولا عن مصيره.

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وفور اعتقاله، طالبت قبيلة “ازوية” التي ينحدر منها بومطاري، بضرورة الإفراج الفوري عنه بدون قيد أو شرط، محمّلة مسؤولية سلامته إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وجهاز الأمن الداخلي ومكتب النائب العام، وفقًا لـ”العربية”.

مهلة للحكومة

وأمهلت القبيلة حكومة الدبيبة، اليوم الخميس، لإطلاق سراحه، وهدّدت بإغلاق الحقول والموانئ النفطية وباتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الإفراج عنه، معتبرة أن اعتقاله هو تصفية حسابات بعد إعلان ترشحه لمنصب محافظ المصرف المركزي.

وتشهد ليبيا باستمرار عمليات خطف أو احتجاز لمسؤولين سابقين أو نشطاء حقوقيين وإعلاميين دون معرفة الجهة التي تقف وراء ذلك أو إعلان الأسباب، الأمر الذي ندّدت به المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، واعتبرت أنه تعدٍّ على الحريات العامة للمدنيين.

 

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