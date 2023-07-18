توديع آخر أفواج الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة

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قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة لآخر حجاج بيت الله الحرام المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي، والبالغ عددهم 2000 حاج وحاجة من الجنسية السودانية، حيث بلغ عدد الحجاج المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي 6855 حاجًا وحاجة.
وأشاد الحجاج المغادرين بالخدمات المقدمة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.