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لإثراء تجربتهم بعد أداء فريضة الحج

توديع الحجاج المغادرين بمطار جدة ضمن مبادرة حفاوة

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
توديع الحجاج المغادرين بمطار جدة ضمن مبادرة حفاوة
المواطن - واس

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تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية، توديع ضيوف الرحمن المغادرين لأرض المملكة ضمن مبادرة حفاوة بعد أدائهم لفريضة الحج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتي تأتي ضمن حملة الرئاسة “من الوصول إلى الحصول”.

هدف مبادرة حفاوة

وأوضح وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي عادل بن عبيد الأحمدي، أن هدف المبادرة إثراء تجربة ضيف الرحمن من وصوله لحين مغادرته لأرض المملكة ، مشيرا إلى أن الإدارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة بتواجد الرئاسة في المواقع الخارجية على تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن، ومن تلك المواقع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

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وأكد أن الاستمرار في توديع ضيوف الرحمن يعد من الأدوار المهمة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والتي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- في تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

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