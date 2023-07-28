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توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في الحرم المكي

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في الحرم المكي
المواطن - فريق التحرير

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وثق تقرير مصور لقطات من توزيع وجبات إفطار صائم للمصلين والمعتمرين في يوم عاشوراء بالحرم المكي.

وأظهر تقرير “قناة الإخبارية” جهود القائمين على توزيع وجبات الإفطار على المصلين والمعتمرين داخل المسجد الحرام.

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جهود رئاسة الحرمين

أكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية كافة الوكالات والإدارات التابعة للرئاسة، لاستقبال المعتمرين والصائمين وقاصدي المسجد الحرام خلال يوم عاشوراء، والاستعداد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة.

خدمات المسجد الحرام

وتسخر الرئاسة كافة الإمكانات والطاقات البشرية والآلية لتهيئة خدمات المسجد الحرام ومواصلة تنفيذ الخطط التشغيلية الخدمية المستمدة من الخبرات التراكمية لكافة الإدارات الميدانية لاستقبال الصائمين يوم عاشوراء، واستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة من خلال توفير بيئة تعبدية تتناسب مع فضل هذا اليوم العظيم.

 

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