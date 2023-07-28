تفاصيل صفقة تعاقد النصر مع ساديو ماني تونس تعثر على حطام طائرة مروحية سقطت قبل شهرين توزيع وجبات إفطار للصائمين بيوم عاشوراء في الحرم المكي صواريخ تتطاير في سماء روسيا التشكيل الرسمي لديربي النصر والشباب في بطولة الملك سلمان للأندية العربية منصور بن متعب ينقل تعازي الملك سلمان وولي العهد لرئيس الإمارات هل ينضم ساديو ماني إلى الأهلي بعد رياض محرز ؟ ترامب: لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو حُكم علي استخدام مياه الشرب في رديتر السيارة يعرضها للتلف الأهلي يعلن التعاقد مع المدرب ماتياس يايسله رسميًا
وثق تقرير مصور لقطات من توزيع وجبات إفطار صائم للمصلين والمعتمرين في يوم عاشوراء بالحرم المكي.
وأظهر تقرير “قناة الإخبارية” جهود القائمين على توزيع وجبات الإفطار على المصلين والمعتمرين داخل المسجد الحرام.
أكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية كافة الوكالات والإدارات التابعة للرئاسة، لاستقبال المعتمرين والصائمين وقاصدي المسجد الحرام خلال يوم عاشوراء، والاستعداد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة.
وتسخر الرئاسة كافة الإمكانات والطاقات البشرية والآلية لتهيئة خدمات المسجد الحرام ومواصلة تنفيذ الخطط التشغيلية الخدمية المستمدة من الخبرات التراكمية لكافة الإدارات الميدانية لاستقبال الصائمين يوم عاشوراء، واستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة من خلال توفير بيئة تعبدية تتناسب مع فضل هذا اليوم العظيم.
فيديو | توزيع وجبات إفطار صائم لضيوف بيت الله الحرام في #يوم_عاشوراء
بعدسة مراسل #الإخبارية أسامة العبيدي pic.twitter.com/kKjqvRDRBM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 28, 2023