التشكيل المتوقع لـ الاتحاد بعد انضمام Jota توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين من المدينة المنورة القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا 11 مدينة عربية تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم 3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا بطولة وحيدة لـ ستيفن جيرارد كمدرب قبل تدريبه لـ الاتفاق 10 إصابات بينها 3 حالات خطيرة بحادث دهس في تل أبيب جورجي جيسوس: أتمنى التعاقد مع برناردو سيلفا وخلافي معه انتهى الخادم الأسود يعود بعد غياب 9 سنوات الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس الأمريكي
بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة أمس، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من المصحف الشريف وترجمة معاني كلماته، على حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وأوضحت الوزارة أنه بلغ عدد المصاحف التي تم توزيعها على الحجاج (11570) مصحفًا من مختلف الإصدارات.