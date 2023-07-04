توزيع 11570 نسخة من المصحف للحجاج المغادرين من المدينة المنورة

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة أمس، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من المصحف الشريف وترجمة معاني كلماته، على حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة أنه بلغ عدد المصاحف التي تم توزيعها على الحجاج (11570) مصحفًا من مختلف الإصدارات.