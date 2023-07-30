توزيع 36 ألف وجبة إفطار صائم يوم عاشوراء بالحرم المكي

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وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية (36) ألف وجبة إفطار صائم على قاصدي المسجد الحرام خلال صيام يوم عاشوراء، وذلك بالتعاون مع جمعيات القطاع غير الربحي.
وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام موسى الكيادي، أن الإدارة جنّدت أكثر من (150) عاملاً وعاملة لتوزيع الوجبات بإشراف ومتابعة أكثر من (20) موظفاً في الساحات الغربية، وفق الضوابط العامة التي وضعتها الرئاسة لتنظيم خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام.
من جانب آخر, قدّمت الرئاسة ممثلة بإدارتي الأشخاص ذوات الإعاقة وإدارة رعاية شؤون المسنات بالوكالة المساعدة للخدمات الإنسانية النسائية، وجبات الإفطار خلال أيام الصيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم في المصليات المخصصة.
وأفادت الوكيل المساعد للخدمات الإنسانية النسائية فاطمة بنت علي السهلي، أنه تم أخذ جولات ميدانية لمتابعة احتياجات ورغبات القاصدات من ذوات الإعاقة وكبيرات السن خلال أيام الصيام وتقديم وجبات الإفطار لهن، وتزويدهن كذلك بالخدمات الخاصة بهن؛ منها حوامل المصاحف، والقلم القارئ، ومصاحف برايل، وغيرها سائلة الله القبول لهن وأن يمدهن بالصحة والعافية.