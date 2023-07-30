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توسيع بالوني ينقذ طفلًا من ضيق حاد في الشريان الأبهر

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
توسيع بالوني ينقذ طفلًا من ضيق حاد في الشريان الأبهر
المواطن - واس

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أنقذ فريق طبي في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، حياة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، يعاني فترة طويلة من اضطرابات القلب والأوعية الدموية، وسببت له صداعًا مزمنًا يتكرر باستمرار، وألمًا يزداد حدةً مع ممارسة الأنشطة الرياضية وارتفاع معدل الحركة اليومي.

تفاصيل الحالة المرضية

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المركز استقبل حالة مرضية محولة من إحدى المستشفيات خارج المنطقة لطفل في الثانية عشرة من عمره، مشيرًا إلى أن نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي أجريت للطفل أظهرت أن لديه حالة تضيق حاد في الشريان الأبهر، والذي يعد الوعاء الدموي الرئيسي الذي يحمل الدم الغني بالأوكسجين من القلب إلى جميع أجزاء الجسم.
وأشار التجمع إلى أن الفريق المعالج للحالة قام بإجراء تدخل طبي عاجل ناجح استغرق نحو ساعة عن طريق القسطرة القلبية بنوعيها التشخيصي والعلاجي، حيث تم خلالها عمل توسيع بالوني للشريان ووضع دعامة، وبعد المتابعة والاطمئنان على الحالة الصحية العامة للمريض غادر المركز برفقة ذويه وهو بصحة وعافية.

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173 قسطرة قلبية

وبيّن التجمع أن مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم أجرى خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م أكثر من 173 قسطرة قلبية ناجحة للأطفال، حيث يتمتع المركز بكوادر طبية وفنية متميزة بمختلف الأقسام ويحظى بثقة المرضى والمراجعين المستفيدين من مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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