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لرفع معدلات الاستثمار وجودة الحياة

توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٩ مساءً
توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩
فواز الأسلمي - حفر الباطن

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أقرت اللجنة التنفيذية في هيئة تطوير المنطقة الشرقية خلال اجتماعها، أمس الأول برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الهيئة، رئيس اللجنة التنفيذية، وبحضور أعضاء اللجنة، حزمة التوصيات تجاه الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

تطوير المنطقة الشرقية

وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به هيئات التطوير على مستوى المملكة، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية على وجه الخصوص من القيادة الرشيدةأيدها اللهوالمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل استغلال المِيز النسبية في المناطق، وتطوير مستوى الخدمات، ورفع معدلات الاستثمار، وجودة حياة السكان، وجعل المدن والمحافظات جاذبة ذات مواصفات حضارية متقدمة.

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واستعرضت اللجنةخلال اجتماعها الذي عقد في مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية في الدمامعددًا من الموضوعات؛ منها المخطط الشامل لمحافظة حفر الباطن .

مخطط حفر الباطن

وقد أوصت اللجنة بالموافقة على توجهات المخطط الشامل للمحافظة، واستكمال دراسات المشروع، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 والإستراتيجات الوطنية ذات العلاقة، وذلك بعد أن تم التنسيق مع أصحاب المصلحة في المحافظة، خلال مرحلة الدراسة التي قامت بإعدادها إحدى الشركات العالمية.

يذكر أن المخطط الشامل لحفر الباطن يساهم في توجيه التنمية وتحديد استخدامات الأراضي بناء على تحليل الوضع الراهن وفهم التحديات الحالية والمستقبلية وإيجاد الحلول الفاعلة للتعامل معها

بالإضافة إلى وضع آلية توزيع الخدمات داخل المدن لتحقيق استدامة وأنسنة المدن ورفع جودة الحياة، مع مراعاة المخطط الشامل لجميع الخدمات والاحتياجات للمحافظة سواء كانت عمرانية أو سياحية أو أمنية أو صحية

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