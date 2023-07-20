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عدم التأشير في المربع الخاص

توضيح بشأن عدم اتفاق مكان الوظائف التعليمية مع رغبات المتقدم

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
توضيح بشأن عدم اتفاق مكان الوظائف التعليمية مع رغبات المتقدم
المواطن - فريق التحرير

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كشفت المهتمة بالشأن التعليمي لطيفة الدلهان، كيفية تعامل المتقدم للوظائف التعليمية التي أعلنتها وزارة التعليم منذ قليل، مع مكان الوظائف التي لا تتفق معه.

مكان الوظائف التعليمية

وقالت الدلهان في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن المتقدم الذي لا يتفق مكان الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباته المكانية، عليه عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان، وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالأماكن التي حددها المتقدم وفقاً للمفاضلة.

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11 ألف وظيفة تعليمية

وكانت وزارة التعليم أعلنت اليوم الخميس، 11,551 وظيفة تعليمية شاغرة للعام الدراسي 1445، في عدد من التخصصات في إدارات التعليم للجنسين بنظام التعاقد، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات”.

وحدّدت الوزارة يوم الثلاثاء 1445/1/7 الموافق 25 يوليو 2023 اعتباراً من الساعة 9:00 صباحاً موعدًا لبداية التقديم على الوظائف المعلنة، فيما ينتهي يوم الأحد 1445/1/12 الموافق 30 يوليو 2023 الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة للوظائف.

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